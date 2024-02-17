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رياضة

بالفيديو.. رقم قياسي جديد للأمريكي هولواي في سباق 60 م حواجز

عمر سلامي
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بالفيديو.. رقم قياسي جديد للأمريكي هولواي في سباق 60 م حواجز
ح.م
غرانت هولواي

سجل نجم سباقات الحواجز الأمريكي غرانت هولواي رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 60 مترا، وذلك في بطولة الولايات المتحدة داخل القاعة، أمسية الجمعة، في نيومكسيكو.

وسجل هولواي زمنا قدره 7.27 ثانية في ألبوكيرك على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر، متجاوزا رقمه السابق البالغ 7.29 ثانية، والذي سجله في فيفري 2021.

ولم يخسر هولواي في 60 سباقا على هذه المسافة، منذ بداياته الاحترافية قبل سبع سنوات.

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