بالفيديو.. ركلة جزاء غريبة في الدوري السعودي

شهدت مباراة نادي الحزم أمام نظيره الفتح في إطار الجولة 16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، ركلة جزاء أثارت سخرية الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرّر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء عند د11، لصالح الحزم، بعدما لمس مدافع نادي الفتح، فهد الحربي، الكرة بالخطأ، عندما قام بتحية زميله الحارس جاكوب ريين، في لقطة كوميدية.

وسجل الحزم، الهدف الثاني من ركلة جزاء، عن طريق لاعبه دي كارفالهو، وانتهت المباراة بثنائية نظيفة.