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بالفيديو.. ركل جندي إسرائيلي “نائم” على الحدود اللبنانية يثير موجة سخرية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. ركل جندي إسرائيلي “نائم” على الحدود اللبنانية يثير موجة سخرية

أثار فيديو لجندي إسرائيلي نائم على الحدود اللبنانية تلقى ركلة، موجة سخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تداوله على نطاق واسع.

ونشر مراسل قناة “المنار” اللبنانية المقربة من “حزب الله”، مقطع الفيديو، الذي قال إنه يعود لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويظهر في المقطع المصور، جندي إسرائيلي مجهز بعتاده العسكري ويحمل بندقية عليها ناضور حربي، وإلى جانبه جندي آخر “نائم”، ليأتي “ضابط” ويركله ويوقظه.

وعلق مراسل المنار على مقطع الفيديو بالقول: “أصعب “نقزة” صباحية لما تكون نايم عالحرس على الحدود وتاكل “لبجة” من الضابط !!!..تعب”.

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