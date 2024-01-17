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جواهر

بالفيديو.. روبوت إيلون ماسك يدغدغ مشاعر النساء بقدرته على القيام بمهمة غير متوقعة!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. روبوت إيلون ماسك يدغدغ مشاعر النساء بقدرته على القيام بمهمة غير متوقعة!
وكالات
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رفقة الروبوت أوبتيموس

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا نشره الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لأحدث روبوتات شركته “تسلا” وهو يقوم بمهمة غير متوقعة، حركت مشاعر نساء كثيرات رغبة في امتلاكه.

وأظهر الفيديو قدرة الروبوت “أوبتيموس” على القيام بمهمة تتطلب مرونة ودقة في الحركة، جعل مشاهديه يثنون على اهتمامات الشركة المتنوعة التي تحاكي حتى رغبات ربات البيوت اللواتي يبدين إعجابهن بكل ما يسهل عليهن حياتهن ويخفف من عبئ الأشغال المنزلية.

ولم تخف ناشطات رغبتهن في امتلاك الروبوت الجديد الذي أظهر براعة في طي قطع الملابس كما لو كان بشرا، حيث ناشدن مالك تسلا أن يعمل على توفيره بأقل التكاليف الممكنة حتى تصبح حياتهن أكثر أريحية.

يذكر أن “أوبتيموس” هو نموذج أولي للروبوتات التي تقوم شركة “تسلا” بتطويرها، والذي يهدف إلى مواكبة سمات البشر، والقيام بالمهام المملة التي لا يرغب البشر في القيام بها، ككي وطي الملابس والذهاب لشراء الاحتياجات من السوبر ماركت.

ومن المفترض بعد التطوير أن يملك هذا الروبوت في نسخته الجديدة بعض القدرات “الجسدية”، مثل إمكانية تحريك جميع أصابعه بصورة كاملة، وتحريك إصبع الإبهام، ليتمكن من استخدام الأدوات المختلفة.

وكانت “تسلا” قد عرضت من قبل مقاطع فيديو للروبوت أثناء أدائه بعض المهام البسيطة، مثل حمل الصناديق وري النباتات.

واعترف ماسك وممثلو تسلا بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق ما تهدف إليه الشركة من إنتاج روبوت بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة باستخدام تقنية صممتها تسلا ستكون قادرة على أن تحل محل البشر في العمل.

وقال الملياردير إن نشاط تسلا في مجال الروبوتات سيكون أكثر قيمة من سياراتها، على أمل التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات ذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة واقعة بعد على الرغم من وعوده المتكررة.

وقال ماسك إنه يمكن استخدام الروبوتات في المستقبل في المنازل وإعداد وجبات العشاء وقص العشب ورعاية كبار السن وحتى أن تصبح “رفيقا” للبشر.

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