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رياضة

بالفيديو.. رونالدو يتألق بهدف صاروخي في شباك الخليج

عمر سلامي
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بالفيديو.. رونالدو يتألق بهدف صاروخي في شباك الخليج
ح.م
كريستيانو رونالدو

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على ضيفه الخليج بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأحرز رونالدو الهدف الأول للنصر بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26، وعاد النجم البرتغالي في الدقيقة 58 ليصنع الهدف الثاني لزميله الإسباني إيميريك لابورت.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي بـ 12 هدفا.

ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني ليواصل مطاردة الهلال المتصدر بـ32 نقطة.

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