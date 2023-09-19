بالفيديو.. رونالدو يحقق أمنية طفل إيراني

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حلم طفل إيراني بلقائه، خلال تواجد النصر السعودي بطهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو، يظهر رونالدو وهو يستقبل الطفل الإيراني، قبل أن يهديه قميصا يحمل توقيعه.

وعلّق النادي السعودي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: “كرة القدم ليست مجرد لعبة.. هي أكبر من ذلك بكثير.. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك”.

كـرة القـدم ليست مجرد لعبة

هي أكبر من ذلك بكثيــر 💛#النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك 🇸🇦 pic.twitter.com/xJPS7D7cVP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

وكان الطفل الإيراني قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يذرف الدموع، قائلا: “منزلنا قريب، لكننا حجزنا في الفندق للقاء رونالدو”.

وتابع: “كل الأطفال كانوا يبكون لأنهم لا يسمحون لنا برؤية رونالدو، هل يختلف صاحب الفندق عنا؟ إنه بشر، ونحن أيضا كذلك نريد أن نرى رونالدو، أنا من مشجعي نادي الاستقلال ومع ذلك أريد أن يفوز نادي النصر”.

ويخوض النصر أولى لقاءاته ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، الثلاثاء، أمام فريق بيرسبوليس، وكان بانتظار النادي السعودي أعداد كبيرة من الإيرانيين لاستقبال لاعبي النصر وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.