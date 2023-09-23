بالفيديو.. رونالدو يخطف الأضواء برقصة سعودية بعد فوز النصر

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء برقصة سعودية شعبية أداها، مساء الجمعة، احتفالا بفوز ناديه النصر على الأهلي.

ونشر نادي النصر عبر حسابه على منصة إكس، فيديو احتفال اللاعبين بالفوز، حيث ظهر مهاجم الفريق رونالدو وهو يؤدي العرضة السعودية، مرفقة بالتعليق: “داااااار ياللي سعدهااااا تو ماجاااها”.

والعرضة النجدية، التي تعرف أيضًا بالعرضة السعودية، رقصة شعبية تؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية.

تمثل جزءاً مهماً من تاريخ المملكة، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي. وهي العرضة الرسمية للبلاد حيث يشارك فيها الملك أيضًا في حفل استقبال كبار الشخصيات.

سجلت لدى «اليونيسكو» ضمن لائحة التراث العالمي في عام 2015، ويرتدي مؤدوها زياً خاصاً، يستخدم فيها الطبول والسيوف ويُحمل فيها علم المملكة العربية السعودية.

يذكر أن النصر فاز على الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة 22 سبتمبر، ضمن مباريات الدوري السعودي، وقد سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين والبرازيلي تاليسكا ثنائية أخرى من الأهداف ليقودا النصر للتغلب على الأهلي 4-3 بعدما صمد ببسالة في الدقائق الأخيرة من القمة المثيرة للجولة السابعة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وكان رونالدو سجل الهدف الأول للنصر في شباك الأهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يعود ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 52.

وحملت أهداف الأهلي توقيع فرانك كيسي لاعب ساحل العاج والجزائري رياض محرز من ركلة جزاء في الشوط الثاني والبديل فراس البريكان.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى 15 نقطة ليقترب من الاتحاد المتصدر والذي حقق 18 نقطة من سبع مباريات.

ويأتي احتفال رونالدو ورفقاؤه بطابع تقليدي بينما يستعد السعوديون للاحتفال السبت باليوم الوطني السعودي.

ويقيم رونالدو وعائلته حاليًا في المملكة العربية السعودية بعد انتقاله إلى نادي “النصر” السعودي، في وقت سابق من هذا العام.