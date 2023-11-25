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رياضة

بالفيديو.. رونالدو يخطف الأضواء بهدف عالمي

عمر سلامي
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بالفيديو.. رونالدو يخطف الأضواء بهدف عالمي
ح.م
كريستيانو رونالدو

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادي النصر للفوز على نادي الأخدود، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

وبصم “الدون” على ثنائية في اللقاء، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه في د77، والثالث في د80.

وخطف رونالدو الأضواء بهدفه الثاني، الذي سجله في الدقيقة الـ80، عندما قطع حارس مرمى فريق الأخدود، كرة من أمام أحد لاعبي النصر خارج منطقة الجزاء، لترتد إلى رونالدو، الذي تابعها بتسديدة رائعة مرت من فوق الجميع إلى داخل الشباك.

وعزّز النجم البرتغالي تربعه على عرش صدارة هدافي دوري “روشن” للمحترفين، برصيد 15هدفا مبتعدا بفارق 5 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، قبل مباراته السبت أمام مضيفه الحزم.

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