بالفيديو.. رونالدو يسجل أول أهدافه في دوري أبطال آسيا

سجل نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، أول أهدافه في بطولة دوري أبطال آسيا خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وأحرز رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 66 من عمر المباراة، مدونا أول أهدافه في المسابقة القارية.

وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين آخرين للنصر في الدقيقتين 72، و77، ليساهم في فوزه بثلاثة أهداف لهدف واحد.

هدف الاسطورة كريستيانو رونالدو كاملاً pic.twitter.com/EzYGjedWPP — شبكة رونالدو (@Cr7_team_) October 2, 2023

ولعب كريستيانو رونالدو منذ انضمامه إلى النصر 35 مباراة في كل البطولات، حيث تمكن من تسجيل 31 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى 39 مساهمة تهديفية.