-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. رونالدو يسجل أول أهدافه في دوري أبطال آسيا

عمر سلامي
  • 222
  • 0
بالفيديو.. رونالدو يسجل أول أهدافه في دوري أبطال آسيا
ح.م
كريستيانو رونالدو

سجل نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، أول أهدافه في بطولة دوري أبطال آسيا خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وأحرز رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 66 من عمر المباراة، مدونا أول أهدافه في المسابقة القارية.

وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين آخرين للنصر في الدقيقتين 72، و77، ليساهم في فوزه بثلاثة أهداف لهدف واحد.

ولعب كريستيانو رونالدو منذ انضمامه إلى النصر 35 مباراة في كل البطولات، حيث تمكن من تسجيل 31 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى 39 مساهمة تهديفية.

مقالات ذات صلة
آيت نوري يستحوذ على منصب المدافع الأيسر في الخضر

آيت نوري يستحوذ على منصب المدافع الأيسر في الخضر

بِالفيديو: محيوس يُهدي فوزا لِفريقه السويسري

بِالفيديو: محيوس يُهدي فوزا لِفريقه السويسري

لعنة الجزائر تطال موتسيبي.. و”الكاف” يعجز عن إيجاد دولة تستضيف “شان” 2024

لعنة الجزائر تطال موتسيبي.. و”الكاف” يعجز عن إيجاد دولة تستضيف “شان” 2024

مباراة سبتة ومليلية الإسبانيتَين.. لقجع لا يرى ولا يسمع ولا يتكلّم!

مباراة سبتة ومليلية الإسبانيتَين.. لقجع لا يرى ولا يسمع ولا يتكلّم!

بقرار مرشح لهذه الجائزة في نيويورك سيتي

بقرار مرشح لهذه الجائزة في نيويورك سيتي

بالفيديو.. نيمار يتعلم نطق الأرقام باللغة العربية

بالفيديو.. نيمار يتعلم نطق الأرقام باللغة العربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد