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رياضة

بالفيديو.. رونالدو يصل إلى “الهاتريك” رقم 64 في مسيرته

عمنر سلامي
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بالفيديو.. رونالدو يصل إلى “الهاتريك” رقم 64 في مسيرته
ح.م
كريستيانو رونالدو

تمكن قائد النصر كريستيانو رونالدو، من تزيين سجلاته التهديفية، بـ”هاتريك” جديد، بمناسبة لقاء الطائي في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو 3 أهداف ليقود النصر لفوز عريض بخماسية لهدف واحد.

ووقع رونالدو الهاتريك رقم 64 في مسيرته بكل البطولات، سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب البرتغالي.

وهذا هو الهاتريك الرابع للنجم البرتغالي بقميص النصر في كل البطولات، بعدما سجل في مرمى الوحدة “سوبر هاتريك”، وضمك بالموسم الماضي من الدوري، والفتح في الموسم الحالي من المسابقة.

وعاد رونالدو لتسجيل الهاتريك بعد غياب 218 يوما، وبالتحديد منذ ثلاثيته في شباك الفتح يوم 25 أوت الماضي، ضمن الجولة الثالثة.

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