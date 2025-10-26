-- -- -- / -- -- --
بالفيديو.. رونالدو يصل إلى الهدف رقم 950

ح.م
كريستيانو رونالدو

وصل قائد النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 950 في مسيرته الكروية.

وفاز نادي النصر على مضيفه الحزم بثنائية نظيفة، في إطار منافسات الجولة السادسة من “دوري “روشن” السعودي لكرة القدم.

وسجل البرتغالي جواو فيليكس الهدف الأول في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، وأضاف رونالدو الهدف الثاني في د 88.

ووصل النجم البرتغالي إلى هدفه رقم 950 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، كأول لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ كرة القدم.

وعبّر رونالدو عن سعادته بالفوز المحقق، والوصل إلى الهدف رقم 950، حيث علّق عبر حسابه الرسمي على ‘فايسبوك”، قائلا: ” أنا سعيد بمساعدة الفريق على تحقيق الفوز، و الوصول إلى الهدف 950 ، أنا متعطش للمزيد”.

ويطمح كريستيانو للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، وبوصوله إلى الهدف رقم 950، يصبح على بعد 50 هدفا، من تحقيق هذا الإنجاز.

