بالفيديو.. رونالدو يضيّع ركلة جزاء ويتدارك بهدف عالمي

فاز النصر السعودي على نادي الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة سجل خلالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا جميلا.

وحملت أهداف النصر توقيع كل من جواو فيليكس الذي سجل هاتريك، ورونالدو، وكومان.

وخلال هذه المباراة ضيّع كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، لكن بعد لحظات فقط عوض ذلك بتسجيله لهدف عالمي.

وأطلق رونالدو تسديدة صاروخية هزت شباك حارس الفتح في الدقيقة 60.