بالفيديو.. رونالدو يفاجئ زوار متحفه بهونغ كونغ

فاجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو زوار متحفه الخاص، بالقرب من مقر إقامة النصر السعودي، في هونغ كونغ.

ويتواجد فريق النصر حاليا في هونغ كونغ استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.

وفاجأ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو زوار متحفه في هونغ كونغ ،بزيارة غير متوقعة أثارت حالة من الفرح والدهشة بين الجماهير، التي حرصت على توثيق اللحظة التاريخية.

وحرص الأسطورة رونالدو أثناء وجوده في المتحف على التقاط صور تذكارية مع محبيه.

ووقع “الدون” على عدد من القمصان والكرات في أجواء وصفت بأنها احتفالية واستثنائية، إذ امتلأ المكان بالتصفيق والهتافات، بمجرد ظهوره المفاجئ.

وتدفقت أعداد هائلة من الجماهير من أجل الدخول لمتحف قائد النصر السعودي، في هونغ كونغ.

ويضم المتحف مجموعة من أبرز الجوائز التي فاز بها كريستيانو على مدار مسيرته، مصنفة بحسب الأندية التي مثلها، إلى جانب جدول زمني يروي تفاصيل حياته الكروية منذ بداياته وحتى رحلته الحالية مع النصر السعودي.

ويحتوي المتحف على تماثيل بالحجم الطبيعي تجسد لحظات مختلفة من مسيرة رونالدو، من بينها تمثال لوضعية الاحتفال بالقفزة الشهيرة.