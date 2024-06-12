بالفيديو.. رونالدو يقود البرتغال للفوز ويعزّز رقمه القياسي

عزّز النجم كريستيانو رونالدو رصيده التهديفي الدولي ورفعه إلى 130 هدفا بعد تسجيله ثنائية في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده البرتغال على ضيفه الإيرلندي بثلاثية نظيفة استعدادا ليورو 2024.

وسجل جواو فيليكس الهدف الأول في الدقيقة 18 قبل إضافة رونالدو الثاني والثالث في د50 ود60.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي الدولي إلى 130 هدفا في 207 مباريات دولية، مبتعدا بـ22 هدفا عن الإيراني المعتزل علي داعي الثاني، و24 هدفا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الثالث وحامل لقب كأس العالم 2022.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 خيااااااااااااااااااالي، هدف خيالي من الدون 😨 الأسطورة كرستيانو رونالدو يسجل هدف رائع روبن نيفيز يصنع، البرتغال تتقدم بهدفين الآن

pic.twitter.com/jMgzMC0Jlv — عمرو (@bt3) June 11, 2024

وبات مهاجم السعودي راهنا على بعد خمسة أهداف فقط للوصول إلى 900 هدف مع الأندية والمنتخب في رقم قياسي.

ويستعد رونالدو البالغ 39 عاما إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية عندما تنطلق منافسات كأس أوروبا بألمانيا، بما فيها الرقم القياسي لعدد المشاركات في البطولة القارية (6)، في حين يسعى لزيادة رقمه القياسي لناحية أكثر عدد من الأهداف في النهائيات ( 14هدفا).

وتستهل البرتغال مشوارها القاري بمواجهة التشيك في لايبزيغ الثلاثاء المقبل، قبل أن تواجه تركيا بعد أربعة أيام في دورتموند، وتكمل دور المجموعات أمام جورجيا في غيلزنكيرشن في 26 جوان الجاري.