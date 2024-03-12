بالفيديو.. رونالدو يهدر فرصة هدف محقق بطريقة غريبة

ضيّع قائد النصر السعودي، النجم كريستيانو رونالدو، فرصة هدف محقق، خلال مباراة العين الإماراتي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وارتدت كرة من حارس المرمى الإماراتي لرونالدو وهو على بعد متر فقط من المرمى، ولكنه سدّدها بجوار القائم الأيمن، ليهدر واحدة من أغرب الفرص في مسيرته.

وأهدر رونالدو فرصة ثمينة في د 61 من عمر المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل من الفريقين.

وخطف العين الإماراتي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تفوق على النصر بركلات الترجيح (3-1)، الليلة، في إياب ربع النهائي.

وانتهى زمن المباراة الأصلي بنتيجة 3-2 للنصر، ليتجه اللقاء لشوطين إضافيين، في ظل تفوق العين ذهابا بهدف نظيف.

وسجل كل فريق هدفا في الشوطين الإضافيين، لتصبح نتيجة الإياب 4-3 للنصر، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإماراتي.