بالفيديو.. رونالدو يهدر فرصة هدف محقق بطريقة غريبة
ضيّع قائد النصر السعودي، النجم كريستيانو رونالدو، فرصة هدف محقق، خلال مباراة العين الإماراتي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.
وارتدت كرة من حارس المرمى الإماراتي لرونالدو وهو على بعد متر فقط من المرمى، ولكنه سدّدها بجوار القائم الأيمن، ليهدر واحدة من أغرب الفرص في مسيرته.
#دوري_ابطال_اسيا#النصر_العين #كرستيانو_رونالدو !!
فرصة عمرررررر …
في نهااااااا ية العمر !؟#الآسيوية_صعبة_قوية #لحظة_قهرررررر_لاتنسى .. @Alhilal_FC pic.twitter.com/FelbnnsvMT
— عبدالرحمن وصيف العالم🥈 (@Privtedy) March 12, 2024
وأهدر رونالدو فرصة ثمينة في د 61 من عمر المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل من الفريقين.
وخطف العين الإماراتي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تفوق على النصر بركلات الترجيح (3-1)، الليلة، في إياب ربع النهائي.
وانتهى زمن المباراة الأصلي بنتيجة 3-2 للنصر، ليتجه اللقاء لشوطين إضافيين، في ظل تفوق العين ذهابا بهدف نظيف.
وسجل كل فريق هدفا في الشوطين الإضافيين، لتصبح نتيجة الإياب 4-3 للنصر، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإماراتي.
🔔📷#لقطة_اليوم |يشتهر كريستيانو رونالدو بلمسته الحاسمة داخل منطقة الجزاء. لكن ما حدث في مواجهة فريقه النصر أمام العين يعد في غاية الغرابة ، رونالدو أضاع فرصة محققة لفريقه أما المرمى المكشوف عندما رفض هدية حارس مرمى الفريق الإماراتي خالد عيسى pic.twitter.com/Tq9lkKCJib
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 11, 2024