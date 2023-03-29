بالفيديو.. رونالدينيو يستعرض فنياته في الكرة الطائرة بالقدم

أكد النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو أنه لا يزال يحتفظ بمهاراته وفنياته في مداعبة الكرة، وذلك ما يوضحه مقطع فيديو نشره النجم البرازيلي، وهو يشارك في إحدى مباريات الكرة الطائرة بالقدم.

ونشر رونالدينيو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا له وهو يشارك في إحدى مباريات الكرة الطائرة بالقدم المشهورة في البرازيل، مظهرا مهاراته العالية في التحكم بالكرة التي يحتفظ بها، رغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)

وحصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الفنان البرازيلي رونالدينيو يتمتع بشعبية كبيرة.