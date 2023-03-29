-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. رونالدينيو يستعرض فنياته في الكرة الطائرة بالقدم

عمر سلامي
  • 407
  • 0
بالفيديو.. رونالدينيو يستعرض فنياته في الكرة الطائرة بالقدم
ح.م
رونالدينيو

أكد النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو أنه لا يزال يحتفظ بمهاراته وفنياته في مداعبة الكرة، وذلك ما يوضحه مقطع فيديو نشره النجم البرازيلي، وهو يشارك في إحدى مباريات الكرة الطائرة بالقدم.

ونشر رونالدينيو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا له وهو يشارك في إحدى مباريات الكرة الطائرة بالقدم المشهورة في البرازيل، مظهرا مهاراته العالية في التحكم بالكرة التي يحتفظ بها، رغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات.

وحصد مقطع الفيديو ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الفنان البرازيلي رونالدينيو يتمتع بشعبية كبيرة.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هذه هي ملاعب ملف الجزائر لِاحتضان “كان” 2025

بِالفيديو: هذه هي ملاعب ملف الجزائر لِاحتضان “كان” 2025

الفيفا يشيد بتأهل “المحاربين” إلى “كان” كوت ديفوار

الفيفا يشيد بتأهل “المحاربين” إلى “كان” كوت ديفوار

أشبال رمان يحتلون مركز الوصافة في دورة الجزائر لأقل من 17 سنة

أشبال رمان يحتلون مركز الوصافة في دورة الجزائر لأقل من 17 سنة

الدخول مجّاني للجمهور الجزائري في مباراة النيجر

الدخول مجّاني للجمهور الجزائري في مباراة النيجر

“مُحاربو الصّحراء” يصلون مُبكّرا إلى محفل ساحل العاج

“مُحاربو الصّحراء” يصلون مُبكّرا إلى محفل ساحل العاج

غامرتُ بدفاع جديد وهذه أهدافي قبل “كان 2023”

غامرتُ بدفاع جديد وهذه أهدافي قبل “كان 2023”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد