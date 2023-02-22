بالفيديو.. رونالدينيو يهدي كرته الذهبية لمتحف برشلونة

أهدى البرازيلي رونالدينيو، الكرة الذهبية التي توج بها عام 2005 لمتحف نادي برشلونة.

وسلم رونالدينيو الكرة الذهبية، لرئيس النادي لابورتا، بمتحف برشلونة، بحضور عدد من مسؤولي النادي الكتالوني، وجوردي بيناس رئيس المتحف.

وكان نجم برشلونة وميلان السابق قد وعد في 2017 بمنح كرته التي فاز بها بقميص برشلونة للمتحف، لكن بسبب الجائحة وظروف خاصة تأجل تنفيذ الوعد.

وقال رونالدينيو في تصريحات له : “سعيد جدا لأن الكرة الذهبية في بيتها، هناك الكثير من الذكريات الجميلة عندما أزور المتحف وأرى أصدقائي والألقاب، أفتقدهم كلهم. تحياتي للمشجعين الذين عاملوني بكثير من التقدير والحب”.