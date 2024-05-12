بالفيديو.. ريال مدريد يتسلم كأس “الليغا”

تسلم نادي ريال مدريد، صباح الأحد، رسميًا كأس “الليغا” للموسم 2023-2024، قبل أن يشرع في جولته الاحتفالية.

وحقق نادي ريال مدريد لقب الليغا الـ36 في تاريخه، بعد فوزه قبل أسبوع من الآن، على قادش، وخسارة مطارده نادي برشلونة أمام جيرونا.

وقدم رئيس الاتحاد الإسباني الحالي، بيدرو روكا، الكأس إلى القائد ناتشو فيرنانديز، داخل المدينة الرياضية لريال مدريد “فالديبيباس” بحضور جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وبدأت جماهير ريال مدريد في الاحتشاد بشوارع مدريد منذ الصباح الباكر للاحتفال مع الفريق الذي شرع في جولة تنتهي في ساحة “سيبيليس”.

– جمهور ريال مدريد يغني مع ناتشو :” فينيسيوس ، الكرة الذهبية ” .pic.twitter.com/vXfzceiYZX — 👑🇧🇷 أسـيـاد الـعـالـم 🇧🇷👑 (@Brazil_F9) May 12, 2024

وتحدث رئيس نادي ريال مدريد، خلال حفل تسلم كأس لقب “الليغا”، وقال: ” أريد أن أشكر جميع اللاعبين وطاقم كارلو أنشيلوتي، نحن نحبكم، أنتم جزء كبير من نجاحنا هذا الموسم.. وسنعمل من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا الـ15 “.