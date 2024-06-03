بالفيديو.. ريال مدريد يحتفل مع الآلاف من جماهيره بلقب دوري الأبطال

احتفل نادي ريال مدريد مع جماهيره في شوارع العاصمة الإسبانية، باللقب الـ15 لدوري أبطال أوروبا.

وشارك مئات الآلاف للمرة الثانية في 3 مواسم، والسادسة خلال عشر سنوات في احتفالية الإنجاز التاريخي للنادي الملكي.

وطافت الحافلة المخصصة لأفراد النادي من لاعبين وجهاز فني، في شوارع العاصمة مدريد.

ونال اللاعب توني كروس حصة الأسد من التحيات التي ألقاها المشجعون، بعدما شارك اللاعب الألماني في آخر مبارياته مع “الميرنغي”.

وسارت الحافلة من ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن تتوقف للمرة الأولى أمام كاتدرائية المدينة، ثم أكملت مسارها إلى المقر الحكومي في بويرتا ديل سول قلب العاصمة، قبل العودة إلى ملعب النادي، الذي كان ممتلئًا بالجماهير.