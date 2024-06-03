-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. ريال مدريد يحتفل مع الآلاف من جماهيره بلقب دوري الأبطال

عمر سلامي
  • 98
  • 0
بالفيديو.. ريال مدريد يحتفل مع الآلاف من جماهيره بلقب دوري الأبطال
ح.م
احتفالات ريال مدريد بلقب دوري الأبطال

احتفل نادي ريال مدريد مع جماهيره في شوارع العاصمة الإسبانية، باللقب الـ15 لدوري أبطال أوروبا.

وشارك مئات الآلاف للمرة الثانية في 3 مواسم، والسادسة خلال عشر سنوات في احتفالية الإنجاز التاريخي للنادي الملكي.

وطافت الحافلة المخصصة لأفراد النادي من لاعبين وجهاز فني، في شوارع العاصمة مدريد.

ونال اللاعب توني كروس حصة الأسد من التحيات التي ألقاها المشجعون، بعدما شارك اللاعب الألماني في آخر مبارياته مع “الميرنغي”.

وسارت الحافلة من ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن تتوقف للمرة الأولى أمام كاتدرائية المدينة، ثم أكملت مسارها إلى المقر الحكومي في بويرتا ديل سول قلب العاصمة، قبل العودة إلى ملعب النادي، الذي كان ممتلئًا بالجماهير.

مقالات ذات صلة
التجمع الدولي لألعاب القوى بداكار.. لعمراوي يحرز ذهبية القفز الطويل

التجمع الدولي لألعاب القوى بداكار.. لعمراوي يحرز ذهبية القفز الطويل

آيت نوري الوحيد في تشكيلة الموسم لأفارقة أوروبا

آيت نوري الوحيد في تشكيلة الموسم لأفارقة أوروبا

بِالفيديو والصّور: تكريم بن زيمة في وهران

بِالفيديو والصّور: تكريم بن زيمة في وهران

ريال مدريد ينهي مسلسل مبابي

ريال مدريد ينهي مسلسل مبابي

بيتكوفيتش بين أولوية نقاط غينيا وأوغندا والتحضير لغربلة مستقبلية

بيتكوفيتش بين أولوية نقاط غينيا وأوغندا والتحضير لغربلة مستقبلية

غينيا المنتخب الأكثر تذبذبا في نتائجه في إفريقيا

غينيا المنتخب الأكثر تذبذبا في نتائجه في إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد