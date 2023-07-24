بالفيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان في أول مباراة تحضيرية

افتتح ريال مدريد جولته التحضيرية بالفوز على نادي ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية أقيمت على ملعب “روز بول” في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو في الدقيقتين 25 و42.

📽️ ملخص المباراة التي جمعتنا بريال مدريد في بداية الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة 👇#ريال_مدريد_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️pic.twitter.com/bgIGuP2XOa — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 24, 2023

وردّ الريال في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84.