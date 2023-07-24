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رياضة

بالفيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان في أول مباراة تحضيرية

عمر سلامي
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بالفيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان في أول مباراة تحضيرية
ح.م
لاعبو ريال مدريد

افتتح ريال مدريد جولته التحضيرية بالفوز على نادي ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية أقيمت على ملعب “روز بول” في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو في الدقيقتين 25 و42.

وردّ الريال في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84.

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