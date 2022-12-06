بالفيديو.. ريتشارليسون يعلم الظاهرة رونالدو رقصة الحمامة

لم يكتف مهاجم المنتخب البرازيلي، ريتشاليسون، بأداء رقصة اليمامة خلال احتفاله بالتسجيل في مباراة كوريا الجنوبية، بل علمها أيضا للظاهرة رونالدو، بعد المباراة.

وأجرى النجم البرازيلي السابق، رونالدو، بعد المباراة، حوارا مع ريتشارليسون، وطلب منه في الأخير أن يعلمه رقصة الحمامة، التي يحتفل بها بعد تسجيل الأهداف.

كما قام المهاجم ريتشارليسون، بلمس قدم رونالدو، للتبرك بها، مثلما فعل زميله رودريغو.