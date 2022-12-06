بالفيديو.. ريتشارليسون يعلم الظاهرة رونالدو رقصة الحمامة
لم يكتف مهاجم المنتخب البرازيلي، ريتشاليسون، بأداء رقصة اليمامة خلال احتفاله بالتسجيل في مباراة كوريا الجنوبية، بل علمها أيضا للظاهرة رونالدو، بعد المباراة.
وأجرى النجم البرازيلي السابق، رونالدو، بعد المباراة، حوارا مع ريتشارليسون، وطلب منه في الأخير أن يعلمه رقصة الحمامة، التي يحتفل بها بعد تسجيل الأهداف.
رونالدو يطلب من ريتشارليسون تعليمه رقصة الحمامة 😂
والنتيجة كانت 😍#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/w6a2RyjfoT
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 6, 2022
كما قام المهاجم ريتشارليسون، بلمس قدم رونالدو، للتبرك بها، مثلما فعل زميله رودريغو.