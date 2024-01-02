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بالفيديو.. زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتعرض للطعن أمام الملأ

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتعرض للطعن أمام الملأ
ح.م
لي جاي ميونغ وهو ساقط على الأرض

تعرض زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، للطعن في رقبته، الثلاثاء، أثناء حديثه إلى صحفيين في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ونشرت الوكالة صورة يظهر فيها السياسي ممددا على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل، وكان لي لا يزال في وعيه عندما نُقل إلى مستشفى. وقُبض على المهاجم في مكان الواقعة.

وقال مسؤول بمستشفى جامعة بوسان الوطنية إن إصابة الزعيم المعارض لا تهدد حياته، وإنه نقل إلى سول بعد تلقي العلاج الطارئ وإجراء أشعة مقطعية.

وقد خسر لي، زعيم الحزب الديمقراطي، أمام المحافظ يون سوك يول بالانتخابات الرئاسية في 2022.

وعبّر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن “قلقه العميق” بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدثة باسمه كيم سو كيونغ.

وشدد يون على أن “مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف”.

وكان لي عاملا سابقا في مصنع، وتعرّض لحادث صناعي عندما كان مراهقا.

لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح. ولا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

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