بالفيديو.. زفاف أسطوري لملكة جمال لبنان السابقة مع رجل أعمال في لندن!
أثارت صور الزفاف الأسطوري لملكة جمال لبنان السابقة مع رجل أعمال شهير في لندن، إعجاب رواد شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها في كبرى الصفحات.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد دخلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي القفص الذهبي بزواجها من رجل الاعمال اللبناني شريف فهمي كراغولا في لندن وهو نجل السيدة سهام تويني أرملة الصحافي جبران تويني من زواجها الأول.
ونشرت رعيدي عبر حسابها على “إنستغرام” عدداً من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء زفافها حيث أطلت بفستان أبيض كلاسيكي من تصميم المصمم العالمي جورج حبيقة.
زفاف الموسم.. فيديوهات جديدة لزفاف مايا رعيدي الفاخر في لندن ومعلومات عن العريس
تزوجت #ملكة #جمال #لبنان السابقة #مايا_رعيدي يوم السبت الماضي مدنيا في #لندن من الشاب شريف فهمي كراغولا وهو نجل السيدة #سهام_تويني من زواجها الأول. وانتشرت فيديوهات وصور عديدة من المناسبة. وتلا… pic.twitter.com/0tlaTaRs59
— Phoenix News – فينيكس نيوز (@phoenix_newsii) May 6, 2024
وكانت ملكة الجمال السابقة قد أعلنت منذ فترة عن استعدادها لدخول القفص الذهبي في وقت قريبٍ جداً، وأنها ستقومُ بتطبيق المكياج على وجهها بنفسها خلال هذا اليوم.
زفاف الموسم.. فيديوهات جديدة لزفاف مايا رعيدي الفاخر في لندن ومعلومات عن العريس
تزوجت #ملكة #جمال #لبنان السابقة #مايا_رعيدي يوم السبت الماضي مدنيا في #لندن من الشاب شريف فهمي كراغولا وهو نجل السيدة #سهام_تويني من زواجها الأول. وانتشرت فيديوهات وصور عديدة من المناسبة. وتلا… pic.twitter.com/0tlaTaRs59
— Phoenix News – فينيكس نيوز (@phoenix_newsii) May 6, 2024