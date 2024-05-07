بالفيديو.. زفاف أسطوري لملكة جمال لبنان السابقة مع رجل أعمال في لندن!

أثارت صور الزفاف الأسطوري لملكة جمال لبنان السابقة مع رجل أعمال شهير في لندن، إعجاب رواد شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها في كبرى الصفحات.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد دخلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي القفص الذهبي بزواجها من رجل الاعمال اللبناني شريف فهمي كراغولا في لندن وهو نجل السيدة سهام تويني أرملة الصحافي جبران تويني من زواجها الأول.

ونشرت رعيدي عبر حسابها على “إنستغرام” عدداً من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء زفافها حيث أطلت بفستان أبيض كلاسيكي من تصميم المصمم العالمي جورج حبيقة.

وكانت ملكة الجمال السابقة قد أعلنت منذ فترة عن استعدادها لدخول القفص الذهبي في وقت قريبٍ جداً، وأنها ستقومُ بتطبيق المكياج على وجهها بنفسها خلال هذا اليوم.