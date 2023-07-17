بالفيديو.. زفاف شاب كفيف من خنشلة يصنع الحدث عبر الشبكات

صنع زفاف شاب كفيف من ولاية خنشلة الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد توافد جموع المهنئين من الولايات المجاورة وحتى من تونس وليبيا.

وتداول نشطاء صور ومقاطع فيديو لزفاف شاب فقير وصفوه بالعالمي بسبب الجماهير الغفيرة التي شاركته فرحته، حيث قدم له الكثيرون يد المساعدة وهدايا بالجملة.

#جبر_الخواطر

أحيانا بعض المواقف تجعلني أفتخر بكوني جزائري🇩🇿🇩🇿

هذا ليس استقبال لشخصية ما، بل هو عرس #موكا الشاب الخنشلي المكفوف رفقة الشعب الجزائري الذي أبى إلا وأن يشاركه فرحته 💔

الف الف مبروك ❤️#الجزائر #تحيا_الجزائر #الجزائري #الجزائر_المحروسة pic.twitter.com/9ojRaCzU67 — شاوي ذارڨاز 👑 🇩🇿👑🎭 (@joujou_oussama) July 15, 2023

وقال ناشرو الصور إن العريس من ذوي الهمم أراد أن يكمل نصف دينه وكانت أمنيته أن يفرح والدته وزوجته بموكب زفاف لائق، ففاجأه أبناء بلده والبلدان المجاورة بلفتة إنسانية حظيت بإشادة واسعة.

وأثنى مغردون عرب على روح التعاون والتضامن التي يتحلى بها الشعب الجزائري والتي تظهر من خلال مواقف مشرفة، كالمسارعة للوقوف إلى جانب الشاب الكفيف وتحقيق أمنيته.

يذكر أن زفاف “موكا” الذي حضره الملايين ليس الأول من نوعه في ولاية خنشلة إذ سبق وحولت دموع أم زفاف ابنها الفقير إلى حفل أسطوري منذ عدة أشهر.

وجاء الدعم بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر والدة العريس وهي تنهمر بالبكاء بسبب تواجده بمفرده يوم زفافه، ما أثار نداءات بتقديم الدعم له والإحاطة به، وهو ما حدث بالفعل.