بالفيديو.. زكري يشن هجوما حادا على الحكم بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال الخليج

عمر سلامي
نور الدين زكري

انتقد المدرب الجزائري نور الدين زكري بشدة الحكم الذي أدار مباراة ناديه الشباب السعودي أمام الريان القطري في نهائي دوري أبطال الخليج.

وانهزم أشبال المدرب زكري في النهائي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وأكد مدرب “الشباب” في تصريحات له عقب المباراة أن القرارات التحكيمية لعبت دورًا كبيرًا في تغيير مسار اللقاء وإفساد النهائي بالكامل.

وقال نور الدين زكري: “حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الحكم، لقد أفسد العرس الخليجي بين الشقيقين، وكنا نتمنى أن يديرها بالشكل المطلوب، ولكنه فعل ذلك، وتسبب في هزيمتنا”.

وانتقد مدرب الشباب لقطة التدخل العنيف على البلجيكي يانيك كاراسكو، مؤكدًا أن لاعب الريان كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة، وكان من الواجب على الحكم إيقاف اللعب والعودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة، بدلًا من احتساب ركلة ركنية فقط، وهو ما اعتبره خطأً تحكيميًا واضحًا غيّر مجريات اللقاء.

