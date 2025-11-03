بالفيديو.. زلزال قوي يضرب أفغانستان ومقتل 20 على الأقل

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين، شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة نحو 300 آخرين على الأقل، وفقاً لما أعلنت عنه السلطات الإقليمية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 28 كيلومترا قرب مدينة مزار الشريف، التي يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة.

وتباينت الأرقام حول عدد الضحايا، إذ استندت بعض التقارير إلى بيانات المستشفيات حتى صباح اليوم، وهي حصيلة قابلة للتحديث في ظلّ استمرار عمليات الإنقاذ وتوقّعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية أن منطقتي بلخ وسمنكان كانتا الأكثر تضرراً، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ العسكرية وفرق الطوارئ وصلت إلى موقع الكارثة فوراً لبدء عمليات الإنقاذ وإغاثة المتضررين.

وفي هذا السياق، أكّد المتحدث باسم وزارة الصحة، شرفات زمان، أن فرق الإنقاذ تواصل عملها الميداني، محذّراً من ارتفاع حصيلة الضحايا. وقال في بيان: “وصلت الفرق الطبية إلى المنطقة، وتم وضع جميع المستشفيات القريبة في حالة تأهّب قصوى”.

وأكدت وزارة الصحة العامة أن المستشفيات في المناطق الشمالية أعلنت حالة الطوارئ القصوى، محذّرة من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.

كما أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحذيراً “برتقالياً” ضمن نظامها المعروف بـ (PAGER)، والذي يُستخدم لتقدير الأضرار البشرية والمادية المحتملة، مشيرةً إلى أن الزلزال قد يتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة في المناطق المنكوبة.

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع مصورة تظهر لحظة وقوع الزلزال، بالإضافة إلى فيديوهات تظهر الأضرار التي لحقت بأحد أهم المعالم الدينية في البلاد، مسجد مزار شريف الأزرق.

كما انتشرت مقاطع أخرى تُظهر محاولات إنقاذ لأشخاص عالقين تحت الأنقاض، وصورًا لمبانٍ منهارة، فيما أظهر أحد المقاطع فرق الإنقاذ وهي تنتشل جثثًا من تحت الركام.