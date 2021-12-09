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بالفيديو.. زوجات سفراء ينبهرن بجمال الجزائر من تيكجدة

نادية شريف
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بالفيديو.. زوجات سفراء ينبهرن بجمال الجزائر من تيكجدة

عبّرت زوجات السفراء العرب والمسلمين المعتمدين بالجزائر عن انبهارهن بسحر الطبيعة، بعد رحلة استكشافية قادتهن لأعالي تيكجدة.

وفي حديثهن للتلفزيون العمومي الجزائري، أثنت زوجات السفراء على جمال الجزائر، حيث اعتبرت حرم السفير الأردني رحلة تيكجدة الشيقة فاتحة لرحلات أخرى، وعبرت عن انبهارها بالمنطقة والجو والتضاريس.

وتساءلت زوجة سفير سويسرا لماذا لا يزور السياح الأوروبيون الجزائر برغم جمالها الذي يحاكي حسبها الطبيعة السويسرية، كما أثنت على حفاوة الاستقبال الذي يحفز أكثر على الزيارة، وهو ما شاركتها فيه زوجه السفير السوداني التي لفتت إلى الكرم الفيّاض.

في ذات السياق نصحت زوجة سفير أذربيجان السياح الأجانب بزيارة الجزائر واستكشافها لأنها فرصة لا تعوّض، وقالت زوجة السفير الفلسطيني إن الجزائر بلد سياحي بدرجة أولى.

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