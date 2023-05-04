بالفيديو.. زوجة بيكهام تروي كيف أخفت عنه حاجبيها طيلة 24 عاما!

روت مصممة الأزياء، فيكتوريا، زوجة قائد المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام كيف أخفت عنه حاجبيها الحقيقيين طيلة 24 عاما من الزواج.

وأوضحت زوجة بيكهام أنها دأبت على مدى سنوات على العناية بحاجبيها وتشذيبهما، لدرجة أن ديفيد لم ير حاجبيها الحقيقيين على الإطلاق، على مدى 24 عاما من زواجهما.

وقالت فيكتوريا، البالغة 49 عاما، والتي أنجبت 4 أبناء من اللاعب السابق (49 عاما) إنها تدرك أن الإفراط بالعناية بحاجبيها أدى إلى فقدان الكثير من الشعر، حيث شاركت كيف تجعلهما يبدوان خاليين من العيوب كل صباح.

ونشرت فيكتوريا مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” تظهر فيه وهي ترتدي رداء أبيضا وتضع مكياجا بسيطا، حيث تحدثت عن استخدام قلم حواجب من خط مستحضرات التجميل VictoriaBeckhamBeauty الخاص بها.

وأخبرت فيكتوريا معجبيها: “هذه هي المرة الأولى التي أترك فيها أي شخص يراني بحواجبي الحقيقية. حتى زوجي لا يراني أبدا هكذا”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria Beckham (@victoriabeckham)

ثم دخلت النجمة في التفاصيل حول حواجبها قائلة :”أريدك أن ترى مدى جاذبية حواجبي حقا، لدي الكثير من الشعر المفقود. ولكن يمكنك أن ترى كيف أقوم بملئها وتسويتها “.

الثنائي فيكتوريا وبيكهام من أكثر الأزواج شهرة في عالم كرة القدم، تزوجا عام 1999 بعد قصة حب، كان قبل لقاءهما يتمتعان بشعبية كبيرة، فهو أسطورة منتخب إنجلترا.

اعتزل ديفيد بيكهام كرة القدم في عام 2013 بعد أن لعب لأندية مانشستر يونايتد وميلان وريال مدريد وباريس سان جيرمان، وحاليا هو المالك المشارك لنادي إنتر ميامي بالدوري الأمريكي.

فيما تعمل فيكتوريا بيكهام عارضة لأكبر الأسماء في عالم الموضة، ولديها علامة أزياء خاصة بها اعتبارا من عام 2023، تقدر ثروتها بنحو 450 مليون دولار.

رزقا بـ4 أبناء (بروكلين وروميو وكروز وابنة واحدة، هاربر بروكلين)، أكبر أبنائهما متزوج من الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز، والثاني روميو لاعب كرة قدم محترف.