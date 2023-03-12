بالفيديو.. زوجة لمجرد تنشر أغنية دينية بصوته وهذا تعليقها على سجنه!

نشرت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد مقطع فيديو يتضمن أغنية دينية بصوته، كما علقت لأول مرة على موضوع سجنه بتهمة الاغتصاب.

وتحمل الأغنية التي نشرتها العلاكي عبر حسابها على إنستغرام، عنوان “نادي يا الله”، وأرفقتها بهاشتاغ “العدالة لسعد المجرد”.

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في ذات السياق خرجت عن صمتها بعد الحكم على زوجها بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب الفرنسية لورا بريول في عام 2016.

وقالت في ستوري خاص: “السبب الوحيد الذي جعلني أسمي نفسي قوية هو أنه عندي رجال مثلك يحبني ويعتني بي”.

وأضافت: “أن أقضي بقية حياتي معك، كان أفضل خيار اتخذته على الإطلاق”.

وتابعت: “أنت سعادتي الدائمة ومكاني السعيد دائما إلى الأبد وكتفي الذي يمكنني أن أتكئ عليه وكل شيء”.

وتابعت: “بمناسبة يوم المرأة قلت بدي أقف لحظة لأشكر الرجل الذي جعلني أشعر بالحماية والاحترام… شكرا لك على إعطائي الجنة على الأرض وشكرا لك لأنك نعمة في حياتي وحبك يجعلني أقاتل يوميا من أجلك”.

وكان محامي لمجرد جون مارك فيديدا، أكد أن موكله في صدد تقديم استئناف ضد الحكم الصادر بحقه.

وأضاف: “سوف نخوض المعركة لإظهار الحقيقة بكل ما لدينا من حقائق وقوة”.

يذكر أنه في شهر سبتمبر 2022 تداول نشطاء عبر الشبكات مقطع فيديو يظهر سعد لمجرد وهو يرقص مع عروسه، كانت والدته قد نشرته بالخطأ.

وكان زفاف الفنان المغربي حديث رواد الشبكات، السبت 24 سبتمبر لكن لم يتم نشر أي صورة أو فيديو منه، لأنه حدث في سرية تامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت تقارير أن سعد لمجرد اشترط على الحضور بحفل زفافه، عدم نشر أي صورة أو فيديو، ليظهر بعد ذلك ويعلن زواجه بصور لعقد قرانه.

وغيثة العلاكي هي الصديقة المقربة للفنان المغربي وتعتبر صندوق أسراره.

وبحسب تقارير صحفية فإن العلاكي، كانت من أكثر الداعمين للمجرد، خلال مرحلة مواجهته تهمة اغتصاب فتاة فرنسية، كما أنها ظهرت أكثر من مرة في فرنسا برفقة والده، خلال محاكمته بتلك التهمة.