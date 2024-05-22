بالفيديو.. زوجة محمد صلاح تعرضه لهجوم حاد بعناقها لمدرب ليفربول!

تعرّض نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح، لهجوم حاد على إثر انتشار فيديو لزوجته وهي تعانق المدرب يورغن كلوب.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد شهدت آخر مباراة لكلوب مع ليفربول لقطات عاطفية جميلة بينه وبين لاعبي “الريدز” أبرزهم الهولندي فيرجل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد اللذين كانا يغالبان دموعهما.

والتقطت عدسات الكاميرات عناق كلوب لمحمد صلاح وزوجته ماغي صادق، كما تبادل صلاح العناق مع السيدة أولا ساندروك زوجة كلوب، في ملعب “أنفيلد” عقب مباراة “الريدز” ضد ضيفه وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

محمد صلاح يعانق زوجة كلوب وكلوب بعانق زوجة محمد صلاح .

ثم يأتي شخص ويقلك النظام الاشتراكي فاشل 🤪👇 pic.twitter.com/3HChPRJw3D — Mo’men Megdadi | مؤمن مقدادي (@MoMegdadi) May 20, 2024

وثار مصريون على من يطلقون عليه لقب “فخر العرب” بسبب عناق أم مكة لرجل أجنبي عنها، مشددين على أن هذا التصرف لا يليق بامرأة مسلمة ومحجبة، رافضين القول بأنه في عمر والدها واضطرت لمجاملته حين توجه لاحتضانها.

عناق زوجة محمد صلاح مع يورغن كلوب.. المغلوب والغالِب لا، ليس عناقًا بين امرأة عربية مسلمة شرقية من بيئة محافظة لرجل غريب، بل هو عناق أمّة كاملة في حضن الغرب. ليس من المروءة النظر إلى عناق المرأة على أنه تصرف وسلوك فردي وفقط، بل هو تجسيد لمقولة ابن خلدون “أن المغلوب مولع أبدا… pic.twitter.com/bMORUME6Ph — معتصم ️ (@Muatsim) May 20, 2024

وشكك البعض في حقيقة الفيديو الذي فتح النار على صلاح، بالقول إنه قد يكون مزيفا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعين لضرورة التريث قبل إصدار الأحكام.

يذكر أن محمد صلاح تعرف على زوجته في سن المراهقة، وتزوجا في الـ17 من ديسمبر 2013، ويعرف عنها بحسب الصحافة الأجنبية، أنها على عكس زوجات لاعبي كرة القدم المحترفين الآخرين، فهي خجولة من الكاميرا ولا تظهر للعامة، كما أنها ملتزمة بحجابها.