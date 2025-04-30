بالفيديو.. زوجة نتنياهو تشعل جدلا واسعا بخلافها معه على المباشر!

أثارت سارة، زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلا واسعا بخلافها معه على المباشر حول عدد الأسرى المتبقين على قيد الحياة في قطاع غزة.

يظهر في المقطع المصور الذي تم تداوله، مساء الثلاثاء، وفجر غضب الداخل الإسرائيلي، نتنياهو وهو يتحدث خلال ما أسموه فعالية “اليوم الوطني لقتلى الهجمات المسلحة في إسرائيل من الجنود والمدنيين”.

وقال نتنياهو: “هناك ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة في غزة”، لتهمس زوجته سارة التي كانت تجلس إلى جانبه قائلة: “أقل”، ليعيد التأكيد: “ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة”، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في تل أبيب وتناقلته وسائل إعلام عبرية رسمية.

ראש הממשלה: “יש עד 24 חטופים בחיים”, שרה נתניהו: “פחות” | תיעוד השיחה@gilicohen10

(צילום: רועי אברהם, לע”מ) pic.twitter.com/T3zhMpihhG — כאן חדשות (@kann_news) April 29, 2025

واتهم “منتدى عائلات الأسرى”، نتنياهو، في بيان بهذا الشأن، ببث الذعر في قلوب الأهالي الذين يعانون أصلًا من عدم اليقين، مطالبا بتقديم أي معلومات استخباراتية أو جديدة بشأن حالة أولادهم، بالقول: “ماذا قصدتم بـ “أقل”.. هل تعلمون شيئًا لا نعرفه؟”.

ونشر مراسل في هيئة البث الإسرائيلية، تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، متسائلا: “كيف وصلت معلومات مشمولة بالرقابة إلى سارة نتنياهو، التي نشرتها أمام الجمهور، عبر فيديو رسمي من المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء؟”.

איך קורה שמידע חלקי, שחסוי בצנזורה ונאמר בפורומים רגישים – מוצא את דרכו לשרה נתניהו, שמפיצה אותו לציבור, דרך סרטון רשמי של דוברות משרד רה”מ? pic.twitter.com/76t5VRDLM9 — מיכאל שמש Michael Shemesh (@shemeshmicha) April 29, 2025

من جانب آخر أكدت سارة في مقابلة نادرة، مع صحيفة “Mandiner” المجرية اليمينية المحافظة، أن “إسرائيل تعاني من تأثير الدولة العميقة”، زاعمة أن “هناك شبكات تعمل لدوافع سياسية وتدير حملات تضر بشكل خطير بالديمقراطية”.

وقالت سارة: “إنهم يحاولون تهديد الشعب والإطاحة بحكومة منتخبة عبر تحقيقات لا أساس لها من الصحة، تنهار الواحدة تلو الأخرى. هذه محاولة لإلغاء إرادة الناخب والحفاظ على النظام البيروقراطي”.

وأضافت: “من السخيف أن يتم استدعاء رئيس الوزراء للمحكمة، بعد ساعتين من عودته من زيارة دبلوماسية مهمة، دون يوم راحة، ودون اعتبار”، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن “المشكلة ليست في السياسة بحد ذاتها، بل في الأحزاب اليسارية المتطرفة التي ترفض قبول قرار الناخبين. وهدفها هو الإطاحة برئيس وزراء يميني”، مؤكدة أن “هذا ليس نقدًا مشروعًا بل إنه تخريب”، حسب زعمها.

وشددت على أن “هذه الشبكات تحاول إسقاط حكومة منتخبة عبر تهديدات وتحقيقات باطلة تنهار واحدة تلو الأخرى”، حسب رأيها.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لها بشأن التقصير في التعامل مع عائلات المختطفين بغزة، علقت قائلة: “أرسلت رسائل إلى زوجات قادة العالم، إلى البابا، وإلى والدة أمير قطر، كما أنني ألتقي بالمختطفين الذين تم إطلاق سراحهم”.