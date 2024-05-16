بالفيديو.. زيدان يستعرض مهاراته في مباراة ودية

استعرض النجم زين الدين زيدان مهاراته، ونثر سحره على أرضية الميدان، خلال مشاركته في مباراة ودية مع أساطير بوردو ضد فاريتيس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوردو على منصة “إكس”، مقطعا مصورًا لإبداع “زيزو”، الذي أظهر مهارة كبيرة في استلام الكرة على طريقته الخاصة، والتلاعب بها وهو يركض في الملعب دون أن تسقط على الأرض، ليتلقى التحية والتصفيق من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

Du grand Zinédine Zidane ✨💙🤍 pic.twitter.com/IxDRRMium1 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 14, 2024

واحتفى الناديان الفرنسيان عبر حساباتهما بظهور زيدان الخاص في المباراة، كما تفاعل عدد كبير من الحسابات الرياضية والناشطين مع اللقطة التي شاهدها أكثر من نصف مليون متابع على حساب بوردو فقط، إلى جانب حسابات أخرى أعادت مشاركتها.

وأشاد متابعون على مواصل التواصل الاجتماعي بمستوى زيدان البالغ من العمر 51 سنة، وأجمعوا على أنه ما زال يمتع.