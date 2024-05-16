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رياضة

بالفيديو.. زيدان يستعرض مهاراته في مباراة ودية

عمر سلامي
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بالفيديو.. زيدان يستعرض مهاراته في مباراة ودية
ح.م
زين الدين زيدان

استعرض النجم زين الدين زيدان مهاراته، ونثر سحره على أرضية الميدان، خلال مشاركته في مباراة ودية مع أساطير بوردو ضد فاريتيس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوردو على منصة “إكس”، مقطعا مصورًا لإبداع “زيزو”، الذي أظهر مهارة كبيرة في استلام الكرة على طريقته الخاصة، والتلاعب بها وهو يركض في الملعب دون أن تسقط على الأرض، ليتلقى التحية والتصفيق من الجماهير الحاضرة في المدرجات.

واحتفى الناديان الفرنسيان عبر حساباتهما بظهور زيدان الخاص في المباراة، كما تفاعل عدد كبير من الحسابات الرياضية والناشطين مع اللقطة التي شاهدها أكثر من نصف مليون متابع على حساب بوردو فقط، إلى جانب حسابات أخرى أعادت مشاركتها.

وأشاد متابعون على مواصل التواصل الاجتماعي بمستوى زيدان البالغ من العمر 51 سنة، وأجمعوا على أنه ما زال يمتع.

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