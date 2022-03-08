بالفيديو.. زيلينسكي يكشف مكان تواجده بأوكرانيا

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين، مقطع فيديو من المكان الذي يلجأ إليه في العاصمة كييف. بعد مرور ما يزيد عن الأسبوع على التدخّل العسكري الروسي في البلاد.

زيلينسكي أكّد أنّه لا يزال في كييف، فيما يبدو ردّا على تقارير روسية حول مغادرته للبلاد.

وظهر الرئيس الأوكراني في الفيديو الذي نشرته قناة الحرة الأمريكية، وهو يشير إلى استمرار إقامته في البلاد إلى غاية الإثنين. حيث قام بتصوير المدينة بهاتفه، من نافذة المنزل الذي يقيم به.

وقال زيلينسكي مخاطبا مواطنيه :” هذه كييف ليلا. واليوم هو الإثنين، وهو يوم صعب كما تعلمون ( مازحا ) “، وأضاف:”نحن في حرب ، لذلك كلّ يوم هو يوم الإثنين”.

وختم الرئيس زيلينسكي حديثه بالقول :” أنا هنا في كييف، في بانكوفا. لست مختبئا، ولست خائفا من أحد. حتى ننتصر في هذه الحرب”.