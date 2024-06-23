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جواهر

بالفيديو.. سائحة أجنبية تقتحم مسجدا تاريخيا في يافا وترفض النزول عن المنبر!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. سائحة أجنبية تقتحم مسجدا تاريخيا في يافا وترفض النزول عن المنبر!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق لحظة اقتحام سائحة أجنبية لمسجد تاريخي في يافا ورفضها النزول عن المنبر.

وتظهر المرأة التي قال ناشطون إنها سائحة أجنبية متطرفة، وقد جلست على منبر مسجد “حسن بيك” التاريخي بملابسها غير لائقة، دون مراعاة لحرمة المسجد.

وطلب مصوّر الفيديو من السائحة النزول عن المنبر، موضحا أنه لا يجوز لها فعل ذلك، وأن عليها الذهاب إلى قسم النساء بملابس ساترة، مشيرا إلى أنها سكبت القهوة على السجاد.

ورفضت المرأة النزول عن المنبر، ما دعا بعض المتواجدين للاتصال بشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي حضرت وسحبتها إلى خارج المسجد.

وقال نشطاء إن شرطة الاحتلال دنست المكان أكثر من السائحة، مفوضين أمرهم لله على كل التجاوزات التي تطال أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها.

يذكر أن مسجد “حسن بيك” الذي تم تشييده عام 1916 على الطراز المعماري العثماني الفريد، تعود تسميته إلى الحاكم العربي لبلدة يافا خلال الحكم العثماني.

يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط على الطريق السريع المؤدي إلى يافا، ويعدّ الأثر العربي والإسلامي المتبقي في المدينة، بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بهدم الحي القديم بأكمله بعد نكبة عام 1948.

وحاول الاحتلال هدم المسجد مرات عديدة بحجة تطوير المدينة، وكان أخطرها عام 1981، حيث وقع بالمسجد تصدع في جميع أركانه، ولكن هبّة الشعب الفلسطيني أنقذت المسجد من الانهيار والتدمير.

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