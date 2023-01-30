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الجزائر

بالفيديو.. سائقا الحافلتين الفارّين بعد حادث مرور في قبضة الدرك

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. سائقا الحافلتين الفارّين بعد حادث مرور في قبضة الدرك
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سائقا الحافلتين الفارّين بعد حادث مرور في قبضة الدرك

أوقفت مصالح الدرك الوطني يوم الإثنين، سائقي حافلتين لنقل المسافرين، بعد تسبّبها في حادث مرور. وهذا إثر تداول مقطع فيديو يظهر دخولهما في مشاحنات أثناء القيادة على الطريق.

وحسب ما أشارت إليه صفحة تطبيق “طريقي” على فيسبوك، فقد تمّ تداول مقطع فيديو لهروب سائقي حافلتين تعملان على خط عين الله-الدويرة في العاصمة، بعد تسبّبهما في حادث مرور.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 36، في الشطر الرابط بين أولاد فايت والدويرة، حسب ما ذكرته صفحة “طريقي” في نفس المنشور.

وأكد المنشور توقيف السائقين وتحويلهما إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، أين يتم التحقيق معهما حول الحادث، ولإتمام الإجراءات اللازمة.

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