جواهر

بالفيديو: سائق يرش رذاذ الفلفل على امرأة لهذا السبب!

جواهر الشروق
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق تركي قام برش رذاذ الفلفل على وجه امرأة تجلس بجانب سائق آخر كان يتشاجر معه في الزحام.

وقعت الحادثة التي أثارت ردود فعل مستاءة في أوسكودار بإسطنبول، حيث نشأ خلاف على إعطاء الأولوية بين سائق سيارة متحركة وسائق أخرى.

وخلال المشادة التي استمرت حتى إشارة المرور، رشّ سائق السيارة الأول رذاذ الفلفل على المرأة الجالسة في مقعد المركبة الثانية ثم لاذ بالفرار، في الوقت الذي سُجّلت الأحداث بكاميرا هاتف محمول.

وبعد هذه الواقعة، عانت المرأة من فقدان البصر لمدة 3 ساعات تقريبا، وتوجهت إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي، وقدّم السائق المرافق لها شكوى ضد الرجل الذي كان يحمل معه طفله في المقعد الخلفي للسيارة أثناء الحادث.

وذكرت المرأة أنها خضعت مؤخرا لعملية جراحية في الرقبة وتعرضت للاعتداء رغم ارتدائها الدعامة التي توضح ذلك.

وعليه، حددت شرطة مديرية فرق المرور، والتي تولت التحقيق في الحادث، هوية المشتبه به من لوحة ترخيص المركبة.

وتم تغريم الرجل بمبلغ يفوق 6 آلاف ليرة تركية بتهمة “تغيير المسار بشكل خطير”، و”تغيير المسارات دون إشارة”، و”الفرملة المفاجئة دون داعٍ بما يُعرِّض الآخرين للخطر”، و”القيادة بطريقة غير محترمة”، و”عدم ارتداء حزام الأمان”.

كما تم الاستماع إلى أقوال المشتبه به المحتجز، واتُخذت إجراءات قانونية بحقه بتهم “تعريض السلامة المرورية للخطر”، و”الإصابة المتعمدة”، و”إتلاف الممتلكات”، و”التهديد والإهانة”، الأمر الذي جعله يُحال على المحكمة.

