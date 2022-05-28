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بالفيديو.. سحل ممرضة يشعل موجة غضب في السعودية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. سحل ممرضة يشعل موجة غضب في السعودية

أثار مقطع فيديو تم تداوله في الساعات الأخيرة في السعودية، غضباً كبيراً في البلاد ويظهر فيه اعتداء شخص على ممرضة داخل منشأة صحية.

وتصدر وسم ” #إعتداء_مواطن_على_ممرضه_سعوديه” تويتر بعد انتشار الفيديو، حيث طالب مغردون بإنزال أقصى العقوبات بالفاعل.

ويظهر في الفيديو ومدته 6 ثوان فقط، شخص يسحل ممرضة لعدة أمتار على أرض المستشفى.

وشارك سعوديون تغريدات تشير إلى أن الاعتداء على ممارس صحي لفظيا أوجسديا يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

وفور انتشار الوسم، أعلنت شرطة منطقة عسير إلقاء القبض على المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو هو يعتدي بالضرب على الممرضة.

وقالت إن الحادثة وقعت في إحدى مستشفيات محافظة المجاردة في أقصى غرب السعودية.

وأكدت شرطة عسير إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل إضافية توضح السبب وراء حادثة الاعتداء على الممرضة.

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