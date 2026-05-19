بالفيديو.. سعداوي يشرف على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط

أشرف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، صباح اليوم الثلاثاء، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة ماي 2026، من ثانوية الشهيد بن ضيف الحفناوي، وسط متابعة دقيقة لعملية فتح أظرفة المواضيع.

وجرت مراسم الانطلاق في أجواء تنظيمية محكمة، تابع خلالها الوزير مختلف الإجراءات المرتبطة ببداية الامتحان، في إطار ضمان سير هذا الاستحقاق الوطني في أفضل الظروف.

وخلال المناسبة، أكد سعداوي أن امتحان شهادة التعليم المتوسط يُعد “امتحانًا عاديًا من الامتحانات التي يمر بها أبناؤنا، ومرحلة مهمة تسمح لهم بالانتقال إلى الطور الثانوي”، مشيرًا إلى أن هذا الموعد التربوي يمثل أحد أهم المناسبات الوطنية.

كما عبّر وزير التربية الوطنية عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمترشحين، متمنيًا لهم “الحظ الأوفر وإسعاد أسرهم العائلية والتربوية”، ومؤكدًا أن مختلف مكونات الأسرة التربوية ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق من خلال مرافقة التلاميذ إلى غاية هذه المرحلة.

وأشاد سعداوي بجهود جميع شركاء القطاع التربوي، معتبرًا أنهم ساهموا بشكل كبير في التحضير الجيد لهذا الامتحان وضمان سيره في أفضل الظروف التنظيمية.

وفي سياق توجيهاته للتلاميذ، دعا المترشحين إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق النجاح والالتحاق بالطور الثانوي، حيث سيتعرفون على مختلف الشعب، بما فيها المواد العلمية واللغات التي تحظى بأهمية خاصة في هذا المستوى التعليمي.

وفي ملف التوظيف داخل القطاع، أوضح وزير التربية الوطنية أن “عندما نعبر عن احتياجاتنا من الأساتذة نتلقى استجابة من الحكومة”، مضيفًا أنه “بعد ضبط الاحتياجات يتم ضبط المسابقة بناءً على القانون والقرار الوزاري المشترك”.

وأشار إلى أن عملية ترتيب المترشحين تتم وفق معايير مضبوطة تعتمد على الشهادات والضوابط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المنظّم للمسابقة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وكشف سعداوي أنه “نظرًا للعدد الهائل من المترشحين، الذي فاق المليون، قمنا بإضافة العدد المخصص لسنة 2026 إلى مسابقة 2025”، موضحًا أن القطاع يحصي حاليًا 61 ألف منصب، وأن العملية توجد في مرحلة ضبط المقاييس قبل أن تُحال على الوظيف العمومي لدراسة الملفات.

انطلاق امتحانات “البيام” بمشاركة أكثر من 877 ألف مترشح

وشرع اليوم الثلاثاء أكثر من 877 ألف مترشح عبر مختلف ولايات الوطن في اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام” دورة 2026، موزعين على أكثر من 3 آلاف مركز إجراء، وسط ترتيبات تنظيمية وبشرية سخرتها وزارة التربية الوطنية لضمان السير الحسن للامتحانات.

ويبلغ عدد المترشحين المعنيين بهذه الامتحانات 877035 مترشحا، موزعين على 3167 مركز إجراء، إلى جانب 104 مراكز تصحيح و18 مركز تجميع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 ماي الجاري.

وسخرت الجهات المعنية 214003 مؤطرين للإشراف على الامتحانات بمختلف مراكز الإجراء، من بينهم 181339 أستاذا حارسا، و20004 أعضاء أمانة، إضافة إلى 6275 نائب مركز و3167 رئيس مركز.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن التحضيرات الخاصة بهذا الموعد التربوي انطلقت منذ بداية السنة الدراسية، من خلال فتح باب مراجعة بيانات المترشحين وتصحيحها، فضلا عن ضبط إجراءات سحب الاستدعاءات عبر المنصة الإلكترونية، بما يتيح للمترشحين الاطلاع المسبق على مراكز الإجراء وتنظيم تنقلاتهم في أفضل الظروف.