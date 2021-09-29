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بالفيديو.. سعوديات يقدن الدراجات في شوارع المملكة!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. سعوديات يقدن الدراجات في شوارع المملكة!

تحدّت سيدات سعوديات المحظورات الاجتماعية في بلدهن المحافظ، وشرعن في قيادة الدراجات في شوارع المملكة.

سمر رهبيني واحدة من بين تلك النسوة اللاتي شاركن في تشكيل فريق “الشجاعة” لممارسة هواية ركوب الدراجات الهوائية في مدينة جدة الساحلية، بحسب “فرانس برس”.

يضم الفريق أعضاء من الجنسين بينهم مئات الفتيات يقدن الدراجات إلى جوار السيارات في شوارع جدة.

عن هذه التجربة غير المألوفة في المملكة تقول سمر رهبيني (23 عاما) وهي طالبة تكنولوجيا المعلومات إن الوضع كان صعبا للغاية.

وعزت سمر التي تقود الفريق صعوبة الأمر إلى رفض المجتمع السعودي بشكل عام للرياضة النسائية وخاصة ممارسة ركوب الدراجات الهوائية قبل عام 2017.

فاطمة سالم (44 عاما) ربة منزل وأم لأربعة أطفال تمارس هي الأخرى ركوب الدراجات في شوارع المملكة.

تقول فاطمة سالم عن ركوب النساء للدراجة إن ما يحدث جديد علينا وعلى المجتمع النسائي كله في السعودية.

يذكر أن الدراجة لا تستخدم على نطاق واسع كوسيلة مواصلات آمنة في المملكة العربية السعودية. وحتى الوقت الراهن، غالبية من يمارسون ركوبها في الشوارع من الرجال من الطبقات العاملة أو الشبان.

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التعليقات
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  • خليفة

    ركوب الدراجة ليس شيءا غريبا ،الغريب هو تصرفات فتيات التكتوك في الشوارع و على السيارات و هن بملابس شبه عارية.

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