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بالفيديو.. سعودية تنفصل عن زوجها المليونير بسبب رائحته!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. سعودية تنفصل عن زوجها المليونير بسبب رائحته!
أرشيف
تعبيرية

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصانعة محتوى سعودية تتحدث عن صديقتها التي انفصلت عن زوجها المليونير بسبب رائحته الكريهة.

وأعرب الكثيرون عن استغرابهم من القصة، وتساءلوا كيف أن مليونير لا يملك الوقت للاهتمام بنفسه ومظهره.

وقالت المدونة: “تزوجت صديقتي رجل أعمال كريم وعنده خير ومدلعها، ولكن تقول، بموت، مو نظيف”. مشيرة إلى أن رائحته غير جيدة.

وأضافت: “عندما تحدثت معه صديقتي هجرها، ولما قالت له مرة أخرى، رد عليها، أنتي تقرفي مني، ما تبغيني وطلقها.”

وخاطبت صانعة المحتوى الرجل بالقولة: “يا أخي أنت كيف تسوي الاجتماعات وتلتقي بالناس، رجال الأعمال لا تقل عطورهم عن ألف أو ألفين”.

وتابعت: “أنا مو عارفة السر هل هو اعتاد على عدم النظافة، هل العلة في زوجته الأولى لأنها ما اهتمت بهذا الأمر من البداية، أحيانا الرجل من كثرة التعمق في الشغل يهمل نفسه، لكن الشخص مفروض يكون نظيف من نفسه، الواحد يستمتع بنظافة نفسه، إذا أنت بخيل، أو اقتصادي استخدم عطور بسيطة”.

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