بالفيديو.. سعودي يوّثق سلوك حيوانات مفترسة بحثا عن الطعام

وثق المصور السعودي، سعد آل مداوي، صورا وفيدوهات لحيوانات مفترسة بعد أن أخفى طعامًا أسفل صخرة كبيرة، ورصد ما حصل بكاميرته.

ونشر آل مداوي مقطع فيديو لحيوان الضبع خلال بحثه عن مصدر رائحة الطعام، في محالوة منه لرصد الضباع، وسلوكها، وأساليبها في إيجاد الطعام.

وأوضح آل مداوي أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: “تطلّب مني التصوير وقتًا طويلًا، حتى تمكن الضبع من إيجاد طعامه”.

كما واجه المصور السعودي العديد من التحديات خلال هذه التجربة، أبرزها برودة الطقس على الجبال، واختيار زاوية تصوير مناسبة لتسجيل أكبر عدد من المشاهد الممكنة، بين الممرات الضيقة والوعرة.

ويهدف آل مداوي إلى استكشاف سلوك هذه الحيوانات عن قرب على طبيعتها، ومشاركتها مع العالم، ومحبي الحياة البرية بشكل خاص.

وتعجب الكثير من الأشخاص عند مشاهدة مقطع الفيديو، من قوة الضبع في رفع الصخور وتحريكها، وقوة تحمله وصبره حتى نجح أخيرًا في استخراج الطعام.