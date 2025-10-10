بالفيديو.. سعيود يبدع في ودية فلسطين

سجل الدولي الجزائري أمير سعيود عودته إلى المنتخب المحلي، بمناسبة التربص التحضيري لكأس العرب، الذي تتخلله وديتي فلسطين.

وشارك أمير سعيود أساسيا، في الودية التي لعبت سهرة الخميس، بملعب 19 ماي بعنابة، وحمل شارة القيادة إلى غاية لحظة خروجه في د63، بسبب الإصابة.

وأبدع سعيود خلال المرحلة الأولى من اللقاء، ونثر سحره الكروي، على أرضية ميدان ملعب عنابة، بمراوغاته الجميلة، أو تمريراته الدقيقة.

ولفت سعيود الأنظار في هذه المباراة بمستواه الفني الرفيع، مما جعل الكثير من المتابعين يؤكدون للمرة الألف أن مكانته مع المنتخب الأول.

وساهم سعيود في الفوز المحقق أمام فلسطين بثلاثية نظيفة، حيث قاد هجمة الهدف الثاني، بعدما انطلق من وسط الميدان، وقدم الكرة لخاسف الذي بدوره مررها لبركان الذي وقع الهدف.

كما تحصل سعيود على ركلة جزاء بعد عرقلته، تولى تنفيذها عادل بولبينة مسجلا الهدف الثالث.