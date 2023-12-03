بالفيديو.. سعيود يتألق بهدف جديد مع الرائد

بصم الجزائري أمير سعيود على هدف جديد مع ناديه الرائد في الدوري السعودي،ليرفع رصيده هذا الموسم إلى أربعة أهداف.

وسجل سعيود الهدف الثاني لفريقه الرائد في مباراة الوحدة التي حسمها رفقاء المهاجم الجزائري بثنائية نظيفة.

وانطلق سعيود بالكرة من وسط الميدان، قبل أن يمرر الكرة لزميله في منطقة العمليات ويستقبلها قبل أن يضعها في شباك نادي الوحدة.

🚨—قووووووووووول هدف امير سعيود الثاني للرائد 🔥pic.twitter.com/ijIZAvgpIq — nawaff (@Nawaff170) December 2, 2023

إحصائيات موقع “سوفسكور” المتخصص، فإن سعيود وبعد الهدف المسجل في مباراة الوحدة، وصل إلى مساهمته التهديفية الـ30، منذ انتقاله إلى الدوري السعودي.

ولعب سعيود 62 مباراة سجل خلالها 19 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.