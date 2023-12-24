بالفيديو.. سقوط بابا نويل من الطابق الـ24 لمبنى بروسيا

تداولت تقارير إعلامية خبر سقوط بابا نويل من الطابق الرابع والعشرين لمبنى بروسيا، وعرضت لقطات للحادثة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي أيضا.

ووفقا لما أزرد موقع روسيا اليوم فقد أعلنت النيابة العامة في مدينة تشيليابينسك جنوبي روسيا مصرع الرجل الذي كان يرتدي زي بابا نويل الروسي (ديد موروز)، بعد سقوطه من الطابق الـ24 لمبنى سكني في المدينة مساء الخميس.

ونشر في صفحة مدينة تشيليابينسك على “تلغرام” فيديو لرجل بزي بابا نويل يتسلق شرفة مبنى شاهق بالحبل، ولحظة سقوطه.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه كان من المقرر أن يهبط الرجل إلى فناء المبنى لحضور حفل للأطفال، لكنه أصيب بالتشتت فهوى وراح البعض يضحك ظنا أن الأمر مجرد مزحة.