بالفيديو.. سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح يعيدها للأضواء

تصدر اسم الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب قائمة أبرز الموضوعات التي يُبحث عنها على محرك البحث غوغل بعد سقوطها على المسرح أثناء الغناء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو من الحفل الغنائي الذي أحييته الفنانة المصرية في دبي ولحظة تعثرها وسقوطها على خشبة المسرح.

ونقلت وسائل إعلام مصرية ما حصل لشيرين عبد الوهاب ذكرت فيه: “قالت شيرين عبدالوهاب بعد سقوطها على المسرح: ’شوفوا والله.. بجد شوفوا كل فنان حصل معاه موقف زي ده بسبب السماعات ديه المفروض تتدفن في المسرح عشان المطرب ميقعش.. ولكن للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا‘”.

ويذكر أن الفنانة المصرية تصدرت أبرز المواضيع التي أثارت تفاعلا واسعا في نوفمبر الماضي حول علاقتها المتوترة مع طليقها الفنان حسام حبيب قبل إعلان أنها عادت إليه رسميًا، بحسب ما أعلنت في برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، حينها.