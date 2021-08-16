بالفيديو.. سقوط 5 قتلى وفوضى عارمة في مطار كابول

شهد مطار العاصمة الأفغانية كابول فوضى عارمة، وسقوط 5 قتلى نتيجة التدافع نحو الطائرات التى تقل الرعايا الأجانب من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم هناك.

وبث ناشطون أفغان صورا تظهر محاولة العشرات منع طائرة عسكرية أمريكية تحمل أعضاء بعثتها الدبلوماسية من الإقلاع من مطار كابول.

وأكدت وسائل إعلام عالمية مقتل خمسة أشخاص على الأقل في مطار كابول عندما حاول مئات الأشخاص اقتحام طائرات مغادرة العاصمة الأفغانية.

وذكر أحد الشهود لوكالة رويترز أنه رأى جثث خمسة أشخاص تُنقل إلى سيارة، وأضاف آخر إنه لم يتضح ما إذا كان الضحايا قد قتلوا بطلقات نارية أم في تدافع.

كما أعلنت سلطات المطار إلغاء الرحلات التجارية، بسبب تجمّع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وسط حالة من الفوضى الكاملة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة.

وقالت السلطات في رسالة تلقتها الصحافة “لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو قيل إنه يظهر لحظة سقوط عدد من الهاربين من أفغانستان عندما حاولوا الفرار من البلاد وربطوا أنفسهم بعجلات طائرة.

كانت طالبان أعلنت سيطرتها على القصر الرئاسي بعد دخولها العاصمة كابول، الأحد، بعد أيام من التقدم السريع في عموم البلاد، فيما أكد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الذي اختفى بشكل مفاجئ من المشهد، إنه قرر المغادرة “حقنا للدماء”.