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جواهر

بالفيديو.. سلاف فواخرجي تروي تفاصيل فقدانها البصر في حادث أليم

جواهر الشروق
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بالفيديو.. سلاف فواخرجي تروي تفاصيل فقدانها البصر في حادث أليم

روت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، في تصريحات صحفية تفاصيل فقدانها البصر إثر حادث أليم تعرضت له أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد.

وكشفت الفنانة في لقاء مع “ET بالعربي” إنها فقدت بصرها إثر الحادث لساعة كاملة عندما كانت تصور مشهداً لمسلسلها الجديد “عنبر 6”.

وأضافت أن العناية الإلهية ولطف الله أنقذاها بعد سقوط السقف المستعار فوق رأسها، واصفة الحادث بأنه من أصعب اللحظات التي عاشتها في حياتها بكل ما للكلمة من معنى.

وأوضحت أن الإصابة الأساسية كانت على وجهها، كما أنها تعرضت لبعض الجروح، وسط حالة ذعر  كبيرة ممن هم حولها.

وقالت فواخرجي: “حادث كبير كتير والله لطف وستر، كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد”.

وتابعت: “وأنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني.. طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة”.

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