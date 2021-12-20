بالفيديو.. سلاف فواخرجي تروي تفاصيل فقدانها البصر في حادث أليم
روت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، في تصريحات صحفية تفاصيل فقدانها البصر إثر حادث أليم تعرضت له أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد.
وكشفت الفنانة في لقاء مع “ET بالعربي” إنها فقدت بصرها إثر الحادث لساعة كاملة عندما كانت تصور مشهداً لمسلسلها الجديد “عنبر 6”.
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تعرضت الفنانه السورية #سلاف_فواخرجي لحادث فقدت على إثرة البصر لمدة ساعة . pic.twitter.com/nIN5GoEtu4
— | تــرنــد | (@naifMBS_1) December 19, 2021
وأضافت أن العناية الإلهية ولطف الله أنقذاها بعد سقوط السقف المستعار فوق رأسها، واصفة الحادث بأنه من أصعب اللحظات التي عاشتها في حياتها بكل ما للكلمة من معنى.
وأوضحت أن الإصابة الأساسية كانت على وجهها، كما أنها تعرضت لبعض الجروح، وسط حالة ذعر كبيرة ممن هم حولها.
وقالت فواخرجي: “حادث كبير كتير والله لطف وستر، كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد”.
وتابعت: “وأنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني.. طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة”.