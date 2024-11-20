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بالفيديو.. سلم كهربائي يسحب امرأة إلى حتفها بمتجر صيني  

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. سلم كهربائي يسحب امرأة إلى حتفها بمتجر صيني  

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق كيف سحب سلم متحرك امرأة اتكأت على حافته داخل متجر صيني.

تظهر المرأة في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وهي تقف بالقرب من الدرج المتحرك وتقرأ شيئا ما، واتكأت ثم حاولت الجلوس على الحافة المتحركة، حيث فقدت توازنها على الفور عندما بدأ الدرج في سحبها إلى الأسفل، لتسقط فجأة عبر فجوة صغيرة بين الدرج وحافة الحماية.

وبحسب ما أفادت التقارير بشأنها فإن المرأة سقطت من الطابق الرابع وتوفيت نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.

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