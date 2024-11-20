بالفيديو.. سلم كهربائي يسحب امرأة إلى حتفها بمتجر صيني
تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق كيف سحب سلم متحرك امرأة اتكأت على حافته داخل متجر صيني.
تظهر المرأة في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وهي تقف بالقرب من الدرج المتحرك وتقرأ شيئا ما، واتكأت ثم حاولت الجلوس على الحافة المتحركة، حيث فقدت توازنها على الفور عندما بدأ الدرج في سحبها إلى الأسفل، لتسقط فجأة عبر فجوة صغيرة بين الدرج وحافة الحماية.
中國 山東省濟寧萬象滙，
一名女子屁股靠在手扶梯的扶手，
運轉的力量導致女子被捲，
擠破玻璃從四樓墜落身亡 pic.twitter.com/WZs7KwbhJE
— Otto Huang (@OttoHuang120) November 18, 2024
وبحسب ما أفادت التقارير بشأنها فإن المرأة سقطت من الطابق الرابع وتوفيت نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.