بالفيديو.. سليماني يحظى باستقبال كبير من جماهير كوريتيبا البرازيلي

حظي الدولي الجزائري إسلام سليماني باستقبال حافل من طرف جماهير ناديه الجديد كوريتيبا البرازيلي.

واستقبل نحو 700 مشجع الهداف التاريخي لـ”الخضر”، لدى وصوله الأربعاء إلى مطار كوريتيبا جنوب البرازيل.

إسلام لا يعرف الاستسلام ..

عن عمر يناهز ال 35 عاما يحط إسلام سليماني بالبرازيل للانضمام إلى نادي كورتيبا في تحد جديد يرفعه لاعب جزائري لا يعرف معنى المستحيل.

كل التوفيق إسلام pic.twitter.com/f5h7IeRGqH — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) August 23, 2023

ووصل المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني، إلى البرازيل حيث وقع عقدا مع كوريتيبا من دوري الدرجة الأولى، حتى 31 ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن النادي.