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رياضة

بالفيديو.. سليماني يحظى باستقبال كبير من جماهير كوريتيبا البرازيلي

عمر سلامي
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بالفيديو.. سليماني يحظى باستقبال كبير من جماهير كوريتيبا البرازيلي
ح.م
إسلام سليماني

حظي الدولي الجزائري إسلام سليماني باستقبال حافل من طرف جماهير ناديه الجديد كوريتيبا البرازيلي.

واستقبل نحو 700 مشجع الهداف التاريخي لـ”الخضر”، لدى وصوله الأربعاء إلى مطار كوريتيبا جنوب البرازيل.

ووصل المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني، إلى البرازيل حيث وقع عقدا مع كوريتيبا من دوري الدرجة الأولى، حتى 31 ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن النادي.

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