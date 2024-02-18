-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. سليماني يساهم في فوز نادي ميشيلن

عمر سلامي
  • 672
  • 0
بالفيديو.. سليماني يساهم في فوز نادي ميشيلن
ح.م
إسلام سليماني

ساهم الدولي الجزائري إسلام سليماني في الفوز الذي حققه ناديه ميشيلن، أمام نادي رويال أنتويرب بهدف دون رد، لحساب الجولة الـ26 من الدوري البلجيكي.

وشارك سليماني أساسيا، وقدم تمريرة الهدف الوحيد في المباراة، والذي حمل توقيع كريم مرابطي في د57.

ونال المهاجم الجديد لميشيلن بطاقة صفراء في د45، واستبدل في د70.

مقالات ذات صلة
أعضاء من البرلمان الأوروبي يطالبون “فيفا” بطرد الكيان الصهيوني

أعضاء من البرلمان الأوروبي يطالبون “فيفا” بطرد الكيان الصهيوني

هشام بوداوي يتعرض لإصابة في الكاحل

هشام بوداوي يتعرض لإصابة في الكاحل

بِالفيديو: تألّق شعيبي وعمّورة أوروبيا

بِالفيديو: تألّق شعيبي وعمّورة أوروبيا

بِالفيديو: حاج عيسى لاعبا ومدرّبا

بِالفيديو: حاج عيسى لاعبا ومدرّبا

البيّض تُجمّد انتصارات الوفاق

البيّض تُجمّد انتصارات الوفاق

المدرب الجديد لـ “الخضر” يتلقى نصف راتب بلماضي

المدرب الجديد لـ “الخضر” يتلقى نصف راتب بلماضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد