بالفيديو.. سليماني يساهم في فوز نادي ميشيلن

ساهم الدولي الجزائري إسلام سليماني في الفوز الذي حققه ناديه ميشيلن، أمام نادي رويال أنتويرب بهدف دون رد، لحساب الجولة الـ26 من الدوري البلجيكي.

وشارك سليماني أساسيا، وقدم تمريرة الهدف الوحيد في المباراة، والذي حمل توقيع كريم مرابطي في د57.

ونال المهاجم الجديد لميشيلن بطاقة صفراء في د45، واستبدل في د70.